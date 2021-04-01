شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يقترب من الانضمام لكتيبة عظماء الاسكواش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولد مواهب الاسكواش المصرى عملاقة، هكذا جرت العادة فى ظل تفوق الفراعنة على اللعبة منذ تسعينيات القرن الماضى، عندما فتح أحمد برادة، النجم المعتزل، الباب على مصرعيه أمام أبطال مصر لكتابة التاريخ فى اللعبة، ليصبحوا أسياد العالم ويهيمنوا على المراكز الأولى والألقاب الكبرى فيها، حتى على حساب الدولة التى اخترعت تلك الرياضة وهى إنجلترا، ومن بين تلك المواهب التى صعدت وتألقت مؤخراً داخل الملعب الزجاجى، مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين فى أخر نسخة.

أثبت مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي جدارته بأن يكون بين الكبار فى اللعبة، بعدما نجح صاحب الـ21 عاماً فى تحقيق إنجازات كبيرة رغم سنه الصغير وقلة خبراته فى مواجهة كبار المحترفين فى اللعبة، ومع ذلك تفوق عليهم وقدم عروضاً قوية جعلته مصدر قلق للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل فى التوب 10.

توج البطل الصغير والمصنف رقم 12 عالمياً ببطولة الجمهورية للاسكواش والتى أقيمت بملاعب استاد القاهرة أمس، ليعيد بطولة كانت غائبة عن دولاب البطولات الأحمر أكثر من 15 سنة، حيث تغلب مصطفى عسل على منافسه مازن هشام لاعب وادى دجلة، بنتيجة (3-1)، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-9، 5-11، 11-7، 11-2).

وخلال مارس الماضى نجح عسل فى الوصول إلى نصف نهائي بطولة بلاك بول للرجال خلال مشاركته في أول بطولة بلاتينية في الموسم الجاري وهو ما سيساهم في تقدمه بالتصنيف العالمي خلال أبريل الجاري.

مصطفى عسل كان قد توج ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى ماليزيا عام 2019، بعد فوزه على مواطنه مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6.

وخلال أكتوب الماضي نجح البطل الصغير فى إقصاء منافسين كبار وأصحاب خبرات من بطولة مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، ذلك بعدما تغلب على جيمس ويلستروب كابتن المنتخب الإنجيلزي والألمانى سايمون روزنر المصنف الثامن عالمياً، والبيروفى بول كول المصنف الخامس، وتأهل عسل إلى نصف النهائى قبل أن يخرج على يد على فرج المصنف الثانى عالمياً.

وفى جميع المباريات التى خاضها عسل احتفل بعد فوزه على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى فى رسالة دعم إلى صانع ألعاب القلعة الحمراء وهو ما لفت انتباه عشاق القلعة الحمراء.