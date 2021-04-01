شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة وادى دجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى سلبية مسحة كورونا لفريقه والجهاز الفنى والإدارى قبل مواجهة وادى دجلة، وذلك قبل أن ينهى اليوم الفريق بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة دجلة المقرر لها الخامسة عصر غد الجمعة باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الإنتاج الحربى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعكف أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات وادى دجلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للغزلان قبل ملاقاتهم مع عودة الدوري، حيث كثف كشرى جلساته النفسية مع لاعبيه خلال فترة توقف الدوري بغية تجهيزهم لمواجهة وادى دجلة عقب عودة المسابقة وهى المباراة التى تمثل تحدياً من نوع خاص فى مسيرة إنقاذ الفريق من قاع الجدول فى ظل تقارب النقاط بين الفريقين، وحرص كشرى على مطالبة لاعبيه بنقل الانتفاضة التى قدموها فى المباريات الودية للمباريات الرسمية لتدشين عهد جديد للفريق.

وكان الإنتاج الحربى قد فاز فى أولى ودياته على مصر المقاصة بهدفين دون رد، والتى أقيمت بالقاهرة قبل السفر لمعسكر الإسماعيلية ثم واجه القناة وتعادل بهدف لكل فريق، ثم فاز على الإسماعيلى بهدف دون رد بمعسكره بالإسماعيلية ثم واجه طلائع الجيش عصر الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى آخر الوديات وفاز بثلاثية أهداف دون رد.

ويقبع الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 10 نقاط بعدما خاض 15 مباراة فاز فى مواجهتين وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

وخاض كشرى فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.