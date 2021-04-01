شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من أسامة نبيه لمهاجمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك على منح لاعبى الهجوم فى الفريق تعليمات خاصة أثناء التدريبات اليومية، فى ظل حالة ضياع الفرص السهلة أمام المرمى التى كان يعانى منها لاعبو الزمالك خلال الفترة الماضية، وكانت سببا فى ضياع نقاطا سهلة فى بعض المباريات بالدورى ودورى أبطال أفريقيا فى مقدمتها مباراتى غزل المحلة وأسوان وكذلك مباراتى مولودية الجزائر فى القاهرة وتونجيث السنغالى بالسنغال.

ويقوم أسامة نبيه بتوجيه مهاجمى الزمالك أثناء التدريبات على التحرك والتمركز داخل منطقة جزاء الخصم، ويحرص أسامة نبيه على زيادة التركيز مع المهاجمين الشباب فى الفريق والذين يعتبرهم الجهاز الفنى هم مستقبل الفريق مثل حسام أشرف وأسامة فيصل.

فى ذات السياق، أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالمستوي الفني والبدني الذي ظهر عليه لاعبو الزمالك خلال فترة توقف الدوري الأخيرة ، وكذلك مستوي الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق في خطوة وصفها لجهازه المعاون بأنها بداية عودة الفريق لمساره الصحيح.

من ناحية أخرى وضع مسئولو نادي الزمالك، ملف عودة الإيفواري رزاق سيسيه وعمر السعيد لاعبا الفريق الكروي، عقب نهاية الموسم الحالي، على مائدة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لتحديد إمكانية عودة الثنائي من عدمه.

ووافق الزمالك مطلع الموسم الحالي على تجديد إعارة سيسيه لصفوف الاتحاد السكندري، لموسم جديد، كما وافق على إعارة عمر السعيد في يناير الماضي لنادي الجونة لنهاية الموسم الحالي، ويحق للنادي الأبيض استعادة اللاعبان عقب انتهاء الموسم.

ومنح مسئولو نادي الزمالك، كارتيرون حرية اتخاذ القرار بخصوص سيسيه والسعيد، وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن الثنائي، لدراسته واتخاذ القرار النهائي بخصوص إمكانية عودتهما، وإن كانت المؤشرات تؤكد الموافقة على عودة الثنائي بعد التألق مع الاتحاد والجونة في فترة الإعارة، ولكن يرغب كارتيرون في تأجيل حسم قراره لنهاية الموسم خاصة أنه يرغب في التركيز بالوقت الحالي في مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز، للحفاظ على آمال المنافسة بالبطولة القارية ومواصلة تصدر المسابقة المحلية.