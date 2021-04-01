شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن الأهلى فى البريميرليج وطائرة الزمالك على وشك السقوط.. أبرز مقالب كذبة أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كذبة بيضاء، يمكن أن نطلق هذا التعبير على الأول من أبريل الذى يحتفى به كل عام بأنه يوم للكذب الأبيض على سبيل الدعابة، لكنه فى عالم الساحرة المستديرة قد يسبب أزمات لا يمكن قياس عواقبها، العديد من الكواليس يخبئها نجوم الساحرة المستديرة عن هذا اليوم، كان بعضها مثيراً للرعب وبعضها الآخر تسبب في توقيع عقوبات على أصحابها.

طائرة الزمالك على وشك السقوط

تحدث جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك السابق، عن أكثر كذبة مخيفة تعرض لها بسبب شهر أبريل عندما كان لاعباً بين صفوف القلعة البيضاء، وقال جمال عبد الحميد فى تصريحات خاصة: كنا مسافرين لخوض إحدى المباريات بدورى أبطال أفريقيا مع نادى الزمالك على متن طائرة هليكوبتر، وفوجئنا بعد الإقلاع بمضيف الطيران يخبرنا بأن الطائرة تعرضت للسقوط من قبل وقاموا بإصلاحها لكن دون وجود المهندس، وأخبر اللاعبون "ما تخافوش لو اتعرضتم لاهتزاز حتى لو الطيارة وقعت مش هنتأذى".

واستطرد عبد الحميد: حالة من الرعب سيطرت علينا داخل الطائرة وبدأنا نبحث عن قائد الطائرة الذى أخبرنا فيما بعد أنها كذبة أبريل وأن الطائرة سليمة ولا توجد بها أى أعطال.

قرود تثير رعب اللاعبين فى المعسكر

تحدث حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر عن مقالب كذبة أبريل التى تعرض لها، وقال طلبة فى تصريحات خاصة: فى أحد المعسكرات الأفريقية للمنتخب الوطنى، تسبب محمد عبد الشافى فى حالة من الرعب للاعبين، حيث قام بالاستحواذ على مفتاح غرفة ابراهيم صلاح ليقوم بوضع الموز والتفاح على سرير زميله ويدخل مجموعة من القرود إلى الغرفة، ليتفاجأ إبراهيم صلاح بالمنظر فور دخول غرفته وسط حالة من الهلع والضحك بين اللاعبين.

شادى محمد فى الدورى الإنجليزى

تعرض شادى محمد قائد النادى الأهلى المعتزل لموقف طريف بخصوص كذبة أبريل، حيث ورط أحمد شوبير حارس مرمى القلعة الحمراء السابق، قائد الأهلى فى أزمة مع مانويل جوزيه مدرب الفريق الأحمر آنذاك.

وقال شادى فى تصريحات خاصة: أحمد شوبير تحدث معى قبل إحدى المباريات المهمة للأهلى فى الدورى، وأخبرنى أنه سيقوم بإدخالى على الهواء فى برنامجه بعد دقائق للمشاركة فى كذبة أبريل دون أن يمنحه الفرصة للتفكير.

وبالفعل قام شوبير ببث إشاعة إن شادى محمد سيرحل عن الأهلى خلال ساعات إلى الدورى الإنجليزى، ليقوم اللاعب بالمداخلة، مؤكداً الشائعة المزعومة قائلاً: أيوة أنا وافقت على عرض فى الدورى الإنجليزى حققت طموحاتى مع الأهلى وعايز تأمين مستقبلى، ليقوم شوبير فى نهاية الحلقة بتأكيد أن هذا الكلام كان مشاركة فى كذبة أبريل.

وفى صباح اليوم التالى وبعد نفى الخبر خلال مران الفريق قام مانويل جوزية بتعنيف شادى محمد على المشاركة فى هذا الأمر، خاصة أنه قبل مباراة هامة للفريق.