شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مصطفى محمد أهمها.. 3 عوامل تعزز حظوظ الزمالك فى ضم وليد ازارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعالت الاصوات داخل نادى الزمالك للمطالبة بالتعاقد مع المغربى وليد ازارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالى والأهلى السابق لحل العقم الهجومى الذى أصاب الفريق الابيض بالفترة الأخيرة رغم التعاقد مع مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة وسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتبدو هناك عدة عوامل تعزز فرص تعاقد القلعة البيضاء مع الاسد المغربى ونستعرضها فى السطور التالية..

رحيل مصطفى محمد

بات رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجلاتا سراى التركى لنهاية الموسم الجارى مسألة وقت فى ظل التألق اللافت للنظر للمهاجم الشاب فى الدوري التركى بتسجيله أهداف مؤثرة مع فريقه دفعت مسئولى ناديه للبدء فى التفكير فى تحويل إعارته لبيع نهائى للإستفادة من قدراته التهديفية المميزة ، مما يدفع الزمالك للتفكير فى التعاقد مع مهاجم يستطيع أن يكون الوريث الشرعى لمصطفى محمد لاسيما بعد الاستفادة من الاموال المنتظرة من بيع البلدوزر.

خبرة وليد ازارو بالدوري المصرى

يملك وليد ازارو دارية كبيرة بالدوري المصرى مما يعزز فرص انتقاله للزمالك ، وتعاقد الاهلى مع ازارو فى صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الاهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16

الارقام التهديفية الرائعة للأسد المغربى

يملك وليد ازارو سجل تهديفى رائع مع الاهلى يزيد من فرص لعبه للزمالك ، فلقد تمكن ازارو من تسجيل 18 هدفًا احتل بهم صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري، عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961

وبات أزارو سابع لاعب أجنبى يفوز بلقب هداف الدورى المصرى، بعد اليمنى على محسن والنيجيرى جون أوتاكا والأنجولى فلافيو أمادو "مرتين"، والغانى إرنست بابا أركو، والنيجيرى بوبا منسواه، والغانى جون أنطوى.

وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبى تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد فى تاريخ الدورى المصرى منذ انطلاق المسابقة موسم 1948-1949، بالتساوى مع النيجيرى جون أوتاكا لاعب الإسماعيلى والذى سجل 17 هدفًا موسم 1999-2000، والأنجولى أمادو فلافيو مهاجم النادى الأهلى السابق، والذى سجل نفس العدد من الأهداف موسم 2006-2007