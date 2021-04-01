شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سعد سمير ملك المقالب فى الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل سعد سمير، مدافع الأهلى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده رقم 32، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بدأ سعد سمير حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوى قبل أن ينتقل إلى نادى اتحاد الشرطة الرياضى، وساهم بقوة فى صعود فريقه الأول إلى دورى الدرجة الأولى وهو لم يتخط الـ17 من عمره.

انتقل سعد سمير بعد ذلك إلى نادى النصر الليبى ليعلب مع الفريق الأول، وفى عام 2009 انضم إلى النادى الأهلى قادماً من النصر الليبى، حيث كان يلعب فى منتخب الشباب والتحق بعدها للعب فى صفوف المنتخب المصرى الذى خاص دورة الألعاب الأوليمبية 2012.

وانتقل مدافع الأهلي إلى النادى المصرى فى موسم 2011 / 2012، وذلك بسبب قلة مشاركته فى المباريات مع القلعة الحمراء، قبل أن يعود للأهلى مرة أخرى ليثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق.

حقق سعد سمير العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، حيث توج نجم الدفاع الأحمر بلقب الدورى العام 7 مرات وكأس الكونفدرالية الأفريقية 2014، وكأس السوبر المحلى مرتين وكأس السوبر الافريقى مرتين، بجانب دوري الابطال الافريقى ثلاثة مرات وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.

وأطلق سعد سمير مبادرة لتقديم المساعدات لعلاج فيروس كورونا، ولتقديم المساعدات للمتضررين من السيول التى شهدتها مصر العام الماضى، حيث شارك فى المبادرة عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم طارق حامد ووليد سليمان ومحمود علاء وأحمد فتحى وغيرهم.

سعد سمير هو ملك المقالب بين زملائه، سواء فى معسكرات الأهلى أو المنتخب الوطنى، خاصة فى المعسكرات الطويلة التى يخطط فيها لمقالب غير متوقعة، حتى إن البعض يراه خليفة محمد بركات نجم الكرة المصرية سابقًا، ويرشحه للعمل فى المجال الفنى والإعلامى بعد اعتزاله.