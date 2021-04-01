شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بنسبة كبيرة على الدفع بحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، في التشكيلة الأساسية للزمالك أمام مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

وينوي كارتيرون الاعتماد على حازم إمام في قيادة الجبهة اليمنى للزمالك بدلا من أحمد عيد الذى شارك أساسيا في مباراة الترجي الأخيرة، بالجولة الرابعة لدوري الأبطال، حيث يسعى المدرب الفرنسي لاستغلال خبرات وإمكانيات حازم إمام في هذا اللقاء المصيري.

ولا ينوي كارتيرون إجراءات تعديلات كثيرة في تشكيلة الزمالك أمام مولودية الجزائر، حيث سيعتمد بنسبة كبيرة على تشكيل الأبيض فى مباراة الترجي لرغبته في الحفاظ على القوام الأساسي.

الزمالك يطير إلى الجزائر اليوم، عبر طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، بعدما قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، توفير كافة سبل الراحة للفريق، خلال الرحلة، لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث لا بديل عن الزمالك سوى تحقيق الفوز أمام المولودية للحفاظ على آمال التأهل.