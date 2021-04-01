تعرف على موعد ومكان المران الأول للأهلى فى السودان استعدادًا لمواجهة المريخ

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأول اليوم الخميس، فى السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق المريخ بعد غد السبت فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينطلق مران الفريق فى الواحدة ظهراليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء الذى يستضيف المباراة، فى ضوء التنسيق الذى جرى بين مسئولى الأهلى والمريخ خلال الأيام الماضية.

وتضم بعثة الأهلى ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشنأوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلى قد نجح فى تحقيق فوز مهم فى الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7نقاط من أربع مباريات، جمعها من ألفوز فى مباراتين أمام المريخ السودانى بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا فى تنزانيا.