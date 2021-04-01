شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. صراع الايجيبشن ليج يعود بين الأهلى والزمالك بعد توقف أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات الدوري المصرى للإنطلاق بداية من غدا الجمعة بعد توقف دام 15 يوماً بسبب مواجهتى منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر بالتصفيات الافريقية ، حيث تنطلق منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بإقامة مباراتين تجمع وادى دجلة مع الإنتاج الحربى على ستاد الاهلى والسلام، فيما يواجه مصر المقاصة نظيره سموحة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ونجح المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى في التأهل بشكل رسمي لكأس الأمم الأفريقية للمرة 25 في تاريخه المقرر إقامتها بالكاميرون أوائل العام المقبل بعدما تعادل أمام كينيا في الجولة الخامسة بهدف لمثله ، بينما حقق فوزا عريضا على جزر القمر برباعية نظيفة الجولة الختامية للتصفيات ليتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة .

ويعود الصراع بين الاهلى والزمالك مجدداً على قمة الدوري عقب نهاية مواجهة المارد الاحمر مع المريخ السودانى ومباراة الفارس الابيض مع مولودية الجزائر بدوري الابطال الافريقى والمقرر لهما السبت المقبل ، فعلى الرغم من أن نادي الزمالك يتربع على قمة الإيجيبشن ليج في الموسم الجاري برصيد 33 نقطة، إلا أن القمة ما زالت حائرة بين القطبين، خاصة أن الفريق الأبيض خاض مباريات أكثر من الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وخاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك و سموحة وإنبي والمصري والجونة.

أما الزمالك خاض 14 مباراة بزيادة 3 لقاءات عن غريمه التقليدي بالدوري، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام، الأهلي، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

في حالة فوز الأهلي في الثلاث مباريات المؤجلة سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم وقتها على الزمالك بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.