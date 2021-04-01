شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم كايزر تشيفز ولاعب صن داونز ضمن اهتمامات الأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي أن الثنائي الصربي سمير نوركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والناميبي بيتر شالوليلي لاعب صن داونز الجنوب إفريقي دخلا اهتمامات مسئولي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة، بعد ترشيحهما من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

قال المصدر أن موسيماني رشح نوركوفيتش وشالوليلي لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف باعتبارهما من الأسماء القادرة على تقديم الإضافة الفنية للفريق الأحمر، وأن إدارة التعاقدات بالأهلي بدأت في التجهيز للتفاوض مع هذه الأسماء.

تابع أن موسيماني طلب من إدارة الأهلي تدعيم صفوف الفريق الأحمر بأكثر من لاعب أجنبي، لحل أزمة العقم التهديفي للمهاجمين الحاليين، وإنهاء آفة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

ويواجه الأهلي أزمة في التعاقد مع لاعبين أجانب جدد في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب لوجود الخماسي بدر بانون وعلي معلول واليو ديانج وجونيور أجايي ووالتر بواليا.

وبات الأهلي مطالب بتسويق اثنين من هؤلاء الخماسي حتى يتسنى له التعاقد مع الثنائي الأجنبي المرشح لتدعيم الأهلي في الصيف القادم، وتلبية احتياجات بيتسو موسيماني.