شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الجنوب يتسلح بالدعم الجماهيرى قبل مواجهة إنبى على استاد أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

وبعد موافقة اتحاد الكرة على عودة أسوان إلى ملعبه مع استئناف مباريات الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي، حرصت الجماهير الأسوانية على حضور تدريبات الفريق لتحفيزهم وكذلك أعضاء مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، رافعين اللافتات التي تطالب اللاعبين بمواصلة المسيرة والانتصارات في الدوري لإسعادهم.



احمد سليمان



جانب من المران (1)



جانب من المران (2)



جماهير اسوان



علاء عبد العال



فريق اسوان



لاعبي اسوان (1)



لاعبي اسوان (2)



مران اسوان على ملعبه

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً لنادي أسوان يؤكد من خلاله إقامة مباراة إنبي وأسوان في الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 6 أبريل المقبل على استاد أسوان.

وكان اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة قد حرصوا على تفقد ملعب كرة القدم بمقر النادى أكثر من مرة، ومشاهدة ما وصلت إليه أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارية تحت إشراف مهندس زراعى متخصص، وتم الإطمئنان على حالة أرضية الملعب ومدى جاهزيتها لإستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالى أمر مستبعد تماماً.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.