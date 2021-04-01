شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..الجزيرى أمل كارتيرون فى المسابقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المديرالفنى لفريق الزمالك أمال عريضة على اللاعب الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى خلال المسابقات المحلية فى الفترة المقبلة فى ظل تألقه مع منتخب فى التصفيات الأفريقية .

ويعد سيف الدين الجزيرى من أبرز الصفقات التى أشاد بها الجمهور الأبيض مؤخرا خاصة فى ظل تألق اللاعب فى صفوف المقاولون قبل الإنضمام للقلعة البيضاء .

واستقر كارتيرون علي تجهيز التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق لقيادة هجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة، وتحديدا في مباريات الدوري وكأس مصر ، نظرا لعدم قدرته علي المشاركة الافريقية هذا الموسم لقيده في قائمة المقاولون العرب ناديه السابق ومشاركته في بطولة الكونفيدرالية الافريقية هذا الموسم.

وجاء التألق الملفت للنظر للمهاجم سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم افريقيا 2022 ، ليدعم موقف الجزيري في قيادة هجوم الزمالك، خاصة ان كارتيرون غير مقتنع بامكنيات حميد أحداد، لتعويض غياب مصطفي محمد الذي احترف في ينير الماضي في الدوري التركي.

و عقد كارتيرون جلسة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الخاصة ليكون مهاجم الزمالك الأول، وتحدث كارتيرون مع الجزيري هاتفيا قبل عودته لمصر عقب مشاركته مع منتخب بلاده، ووجه له التهنئة علي المردود المميز الذي قدمه الدولي التونسي، وطالبه بمزيدا من التركيز والإصرار ليكون مهاجم الزمالك الأول والحفاظ علي موقعه في منتخب تونس.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب سيف الدين الجزيرى فى الصور التالية :