"طلباته أوفر".. أيمن يونس يرد على مستقبل ساسي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وصف أيمن يونس الرئيس التنفيذي بنادي الزمالك السابق، طلبات اللاعب التونسي فرجاني ساسي بـ"الأوفر"، مؤكدًا أنه جلس مع اللاعب كثيرًا لإقناعه بالتجديد.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"جلست مع فرجاني ساسي كثيرًا، طلبات اللاعب أوفر لكن لا أستطيع إغلاق المفاوضات".

وتابع :"ما يتطلب منيّ هو توفير الأموال للحفاظ على جميع اللاعبين لابد أن أعمل على ذلك، لكن أنا ضد فكرة اللاعب يحصل على أموال كبيرة وآخر يحصل على أموال قليلة".

وواصل :"لابد أن أتبع النظام الدولي وهو حصول اللاعب على 51% من عقده والباقي تتمثل في مكافآت عند تحقيق البطولات مثل دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل يونس حديثه عن مفاوضاته مع ساسي :"وضعت أسس عند التفاوض مع ساسي وهو النادي متمسك باللاعب، لا أحد يستطيع الخلاف مع إمكانيات ساسي".

وعن اللاعب أشرف بنشرقي، علّق :"أنهيت جميع أزمات بنشرقي، كان هدفي أن يكون تركيز اللاعب فقط في الملعب والحقيقة اللاعب لديه وكيل يعشق مصر ويقف كثيرًا لجانب الزمالك".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي في الصيف المقبل إلا أن إدارة الزمالك الحالية لم تصل لاتفاق مع اللاعب على تجديد عقده للاختلاف حول الأمور المادية إلى جانب رغبة اللاعب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.