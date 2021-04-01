اتحاد السلة يرد.. لماذا قرر اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي وليس منسحبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن الزمالك لم يتقدم بشكوى حتى إلى الآن إلى لجنة فض المنازعات، مضيفًا أن هناك سبب واحد وراء اعتباره مهزوما وليس منسحبا.

وتسبب حضور الجماهير في الصالة المغطاة بنادي الزمالك في إلغاء مباراة الزمالك والأهلي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة السلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الثلاثاء القرارات المتخذة من جانبه بشأن مواجهة الزمالك مع الأهلي، كان أبرزها احتساب فوز الأهلي وخسارة الزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال أبو فريخة: "قرار منع الجمهور قرار دولة، من أول الموسم أرسلنا خطابات إلى الأندية تفيد بأن المباريات بدون جمهور".

وأضاف: "تم استثناء بعض أولياء الأمور والأسر لكن مع التأكيد على عدم الحضور الجماهيري".

وتابع: "أول جمهور حضر في مباراة كان في لقاء الزمالك ضد سموحة، وقام بالتعدى على لاعبي سموحة وقمنا باتخاذ قرارات حينها وحذرنا الزمالك في حالة التكرار سيتم توقيع عقوبات ونقل مبارياته خارج ملعبه".

وواصل: "بعد تلك المباراة، أرسلنا خطابات أخرى للأندية، أكدنا خلالها على عدم الحضور الجماهيري، خلال مباراة الأهلي والزمالك انتظرنا لمدة ساعة ونصف من أجل خروج الجماهير".

وأكمل: "قام مسئولو الزمالك بإخلاء الجماهير وتبقى بعض لاعبي الكرة لكن لم يكونوا بمفردهم وتواجد معهم أعداد كبيرة غير معروفة من الجماهير".

وبسؤاله عن تكرار نفس الفعل بتواجد الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول، قال: "لم يكن بالمثل، العدد كان أكبر في المباراة الأخيرة، وبعد مشكلة مباراة الزمالك وسموحة منعنا تماما الحضور واقتصرنا الأمر فقد على مجالس الادارات".

وعن القرار باعتبار الزمالك منسحبا وليس مهزوما، أجاب: "اللائحة تعطي الحق لمجلس الادارة إقرار من هو الفائز ولم تحسم أمر الانحساب أو الهزيمة، الاتحاد رأى أن الزمالك وإداراته حاولوا إخراج الجماهير لمدة ساعة ونص، وبناء على تلك المحاولات قررنا اعتباره مهزوما وليس منسحبا".

وأكمل: "حتى الآن لم تصلنا شكوى من الزمالك، من المفترض أن يتقدم بشكواه إلى لجنة فض منازعات التي لا علاقة لها بالاتحاد ثم يصعد الأمر إلى لجنة التسوية في الاولمبية، ثم المحكمة الرياضية".

وبسؤاله عن قرار الزمالك بطلب تأجيل مبارياته لحين البت في الأمر، قال: "لم يصلني أي خطاب من الزمالك بشأن ذلك الأمر، ما وصل إلينا كان مذكرة من الناديين قبل الاجتماع، وتم عرضهم على اللجنة مع تقرير الحكم ومراقب المباراة قبل اتخاذ القرارات".