الدرندلي: مباراة المريخ صعبة.. ونريد العودة لمصر بالنقاط الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في السودان، أن مباراة المريخ السوداني ستكون صعبة بسبب إمكانيات الفريق القوية وتاريخه الكبير.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي في تصريحات من خلال المركز الإعلامي لناديه، أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل العودة لمصر بالنقاط الثلاث.

ووجه الدرندلي رسالة لجماهير الأهلي والتي استقبلت البعثة فور وصولها للسودان، قائلاً :"جماهير الأهلي داخل وخارج مصر هيّ العامل الرئيسي والدافع المستمر نحو تحقيق البطولات".

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى السودان مساء أمس الأربعاء من أجل مواجهة المريخ يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة السبت من أجل مواصلة مشوراه القاري حيث يُعد الفريق الأحمر بطلاً لآخر نسخة عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر فريق سيمبا التنزاني.

في المقابل يأتي كل من فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني في المركز الثالث والرابع برصيد أربع نقاط ونقطة على الترتيب.