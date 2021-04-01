مجاهد: نبحث عن أجنبي خلفًا لمحمود سعد.. ولم يتقبل قرار رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي، أن الاتحاد يبحث حاليًا عن أجنبي ليتولى منصب المدير الفني خلفًا لمحمود سعد والذي أقيل من منصبه مؤخرًا.

وأضاف مجاهد في تصريحات عبر شاشة "الشمس"، :"رحيل محمود سعد لأن الفترة القادمة تحتاج إلى دماء جديدة، وجهنا له الشكر خاصة بعد الأحداث الأخيرة وتحديدًا مع المدير الفني عماد النحاس الذي كان يدير مباريات المقاولون العرب من الخارج في بطولة الكونفدرالية بسبب عدم حصوله على الدورات التدريبية اللازمة".

وأوضح :"حتى الآن نبحث عن أجمبي يتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة لكن هناك بعض الشروط وضعناها، والآن نتواصل مع مدير فني من البرتغال وألمانيا وإنجلترا".

وتابع :"رحيل محمود سعد عن منصبه لا يقلل منه ونقدر الجميع، لكن هو لم يتقبل قرار رحيله".

وأنهى :"غير صحيح أننا تعدينا على مكتبه، كان من المفترض تشكيل لجنة من أجل فتح مكتبه إلا أنني طالبت الانتظار حتى يرسل مفتاح مكتبه وهذا ما حدث".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إقالة محمود سعد من منصبه في نهاية فبراير الماضي.