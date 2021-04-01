شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف يسعى الأهلى لتحقيقها أمام المريخ السودانى في أفريقيا.. التأهل أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الأهلى الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى أنه سيتوجه الي السودان بهدف تقديم عرض قوي يليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، وأكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة، وهو يعمل على ذلك خلال الفترة الحالية مع اللاعبين، وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادى الأهلى.

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى في المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزانى صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط، ويأتي فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل نادى المريخ السودانى المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويضع موسيمانى 4 أهداف يسعى لتحقيقها في موقعة السوادنى نستعرضها في التقرير التالى..

حسم التأهل

يأمل بيتسو موسيمانى في حسم التأهل بالفوز على المريخ السودانى والوصول إلى النقطة 10 والتي تمنحه التأهل بشكل رسمي، لأن فيتا كلوب أقصى نقاط سيصل لها هي 10 نقاط ولكن الاهلى يتفوق عليه في المواجهات المباشرة بعد ثلاثية الكونغو.

صدارة المجموعة

الفوز على المريخ سيمنح الأهلى فرصة صدارة المجموعة على حساب سيمبا التنزانى الذى من المتوقع أن يهزم قيتا كلوب ويصل للنقطة الـ13، وحينها سيكون الأهلى مطالب الفوز عليه في الجولة الأخيرة بهدفين أو أكثر في مواجهة استاد القاهرة ليعتلى الصدارة.

مواصلة الفوز الخارجي

هدف آخر يسعى الاهلى للوصول إليه وهو مواصلة تحقيق الفوز خارج الديار على حساب المريخ، ليكون الفوز الثانى على التوالي بعد الانتصار الكبير الذى حققه الأهلى على حساب فيتا كلوب في الكونغو بثلاثية نظيفة.

الاحتفاظ باللقب

الفوز سيمنح الأهلى بطاقة العبور للدور ربع النهائي، وهو ما يؤكد لكل المنافسين أن الأهلى مصمم على الاحتفاظ بلقبه للعام الثانى على التوالي بعد لقب العام الماضى على حساب الزمالك، وتوجيه إنذار لكل المشككين في قدرة الأهلى على التأهل.