شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. سيد عبد الحفيظ يسجل هدفا فى الترجى التونسى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الجماهير يعتبرون لقاء الأهلى والترجى، الذى جمع الفريقين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2001، من اللقاءات التاريخية التى لا تنسى، والتى انتهت فى الذهاب بالتعادل السلبى على استاد القاهرة، والتعادل الإيجابى بنتيجة (1-1) بهدف سيد عبد الحفيظ الذى أحرزه بطريقة أكثر من رائعة فى أجواء امتلأت بالإثارة حتى الثوانى الأخيرة، لينجح الأهلى فى الصعود إلى نهائى البطولة ويتوج باللقب على حساب صن داونز.

وجاء الهدف فى الدقيقة الـ76 من عمر المباراة بعدما لمح سيد عبد الحفيظ حارس الترجى متقدمًا ليسدد الكرة من فوقه وتسكن الشباك، وتوقع على صعود الأهلى إلى نهائى أفريقيا.