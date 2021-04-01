شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير للجزائر اليوم لخوض موقعة حسم المصير أمام المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير في الرابعة عصر اليوم الخميس، بعثة الفريق الكروي، بنادي الزمالك، إلى الجزائر، لخوض مباراة هامة ومصيريه أمام المولودية، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يطير إلى الجزائر عبر طائرة خاصة بعدما قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، توفير كافة سبل الراحة للفريق، خلال الرحلة، لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث لا بديل عن الزمالك سوى تحقيق الفوز أمام المولودية للحفاظ على آمال التأهل حيث يحتاج الأبيض للفوز في مباراة السبت وكذلك لقاء تونجيث بالجولة الأخيرة، ثم خسارة بطل الجزائر أمام الترجي في ختام دور المجموعات، ليتأهل أبناء ميت عقبة للدور المقبل برفقة بطل تونس.

ويترأس بعثة الزمالك في الجزائر، المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، ويرافق البعثة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة، الذي حرص على السفر لتزيل كافة العقبات التي قد تظهر أمام البعثة البيضاء على مدار الرحلة.

ويحتاج الزمالك للفوز في المباراتين المقبلتين امام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي ، مع خسارة المولودية امام الترجي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا حتي يتحقق حلم الصعود لدور الـ 8 ، حيث يحتل الزمالك