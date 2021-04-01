شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض أول مران بالسودان اليوم استعدادا للمريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي أول مران في السودان اليوم الخميس، بعد الوصول إلى العاصمة الخرطوم أمس استعدادا لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها الأهلي للفوز لضمان التأهل إلى دور الثمانية الإفريقي.
وأضاف أن مباراتا المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في غاية الأهمية بمشوارنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أولا لحسم الصعود، وثانيا لحسم المركز الأول بالمجموعة؛ لأنه المكان الطبيعي للأهلي هو أن يكون دائما في الصدارة.
وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق بشأن أهمية التركيز في مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ضمن منافست الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
وتحدث موسيماني عن ضرورة التركيز في اللقاء وعدم الإنشغال بأية أمور خارجة عن الملعب، كما قام المدير الفني بالحديث عن بعض الأمور الفنية في الفريق من أهمها التركيز أمام مرمى المنافس وإستغلال أنصاف الفرص لأن الفريق السودني سيلعب بقوة في لقاء السبت المقبل.