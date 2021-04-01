شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى المغرب على متن طائرة خاصة لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم، الخميس، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى المغرب فى إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يدخل الفريق السماوى المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، لتفادى تأزم موقفه في التأهل مثلما حدث مع الأهلى والزمالك في دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفنى لبيراميدز السفر إلى المغرب قبل موعد المباراة بثلاثية أيام، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، فضلاً عن تأقلم اللاعبين مع الأجواء وعدم الاكتفاء بخوض المران الرئيسى على ملعب المباراة يوم السبت فقط، ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز تدريباته الجماعية اليوم، بشكل طبيعى على ملعب الدفاع الجوى، وبعد انتهاء المران يتجمع اللاعبون فى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة من أجل التوجه إلى المغرب، حيث تحرص إدارة الفريق السماوى في تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل الوصول إلى نهائي البطولة واقتناص اللقاب الذى خسره الفريق السماوى فى النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربى بالمباراة النهائية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

وأخطر الاتحاد الأفريقي كاف، نادى بيراميدز بطاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة بالكونفدرالية الأفريقية، حيث سيقودها طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.