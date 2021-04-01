شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي تحت المراقبة في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو نادي الزمالك، مصير التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، في نهاية الموسم، لتحديد إمكانية استمراره من عدمه، وفقا لقرار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الذى يحتاج فترة طويلة لرؤية اللاعب داخل المستطيل الأخضر، لتحديد وجهة نظر فنية تجاهه خاصة أنه تواجد في مسقط رأسه بتونس لعدة أيام بعد تولي المدرب الفرنسي المسئولية.

ويتضمن عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بندا يفيد بأحقية النادي في فسخ التعاقد مع اللاعب مجانا دون دفع أي شروط جزائية عقب نهاية أول موسم في العقد الممتد لمدة 3 مواسم في حالة عدم الاقتناع بمستواه الفني وهو ما سيحدده كارتيرون عقب نهاية الموسم.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، وضع برنامج تدريبي خاص للتونسي حمزة المثلوثي، بعد وصوله للقاهرة قادما من تونس، وبدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التدريبي ابتداءً من الجمعة الماضي، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة، يوم الخميس الماضي.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.