صفقات ريال مدريد | زيدان يقع في حب معجزة جوارديولا!

بحثًا عن المواهب الشابة، اتجه ريال مدريد هذه المرة صوب الدوري البرتغالي، وبالتحديد نحو سبورتينج لشبونة حيث الظهير الأيمن المتألق، والمنضم حديثًا للمنتخب الإسباني “بيدرو بورو”.

وكشفت صحيفة أوجوجو البرتغالية، أن مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” قد وقع تحت تأثير سحر “بيدرو بورو” الذي فرط فيه المدرب بيب جوارديولا ومانشستر سيتي لصالح سبورتينج لشبونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن المتوقع أن يفعل سبورتينج لشبونة بند أحقية شراء الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عامًا من فريق مانشستر سيتي، ما يعني أن مفاوضاوت ريال مدريد ستكون مع النادي البرتغالي.

ويأتي إهتمام ريال مدريد بضم الظهير الإسباني الشاب بيدرو بورو لخلافة داني كارفاخال، في ظل عدم إقتناع زيدان بألفارو أودريوزولا البعيد تمامًا عن المشاركة بسبب الإصابات المتكررة.

وكشفت الصحيفة، أن المردود الذي قدمه بيدرو بورو رفقة منتخب إسبانيا في تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، دفع ريال مدريد لفتح باب المفاوضات مع الظهير الشاب في الوقت الحالي وعدم الإنتظار حتى فتح باب الانتقالات.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع بيدرو بورو مقابل 12 مليون يورو قادمًا من صفوف جيرونا الإسباني، لكنه لم يجد فرصة تحت قيادة بيب جوارديولا ليرحل إلى سبورتنج لشبونة على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء.