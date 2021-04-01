صفقات الهلال | مهاجم من العيار الثقيل مطلوب في الزعيم!

تنتظر الجماهير الزرقاء صفقات الهلال القوية خلال الميركاتو الصيفي 2021؛ لدعم صفوف الفريق بلاعبين من العيار الثقيل قادرون على مواصلة تحقيق الألقاب والبطولات للنادي العاصمي.

وبحسب مصادر مقربة من نادي الهلال فإن هناك اهتمام بضم اللاعب الذي الزامبي باتسون داكا، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رد بول سالزبورج النمساوي.

ويبلغ باتسون داكا من العمر 23 عامًا، وشهد الموسم الحالي تألقه اللافت، حيث سجل 27 هدفًا، وصنع 8 آخرين، في 31 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في النادي المحلي نشانجا رينجرز، قبل أن ينتقل منه إلى العملاق الزامبي جرين بافلوز، في عام 2014.، وبقى عام ونصف فقط مع بافلوز، قبل أن يتنقل بين عديد الأندية المحلية، ليخوض بعدها أول تجربة احترافية خارج زامبيا، وبالتحديد مع ليفرينج النمساوي.

وفي يوليو 2017، انضم النجم الزامبي، إلى سالزبورج، وخلال مسيرته مع الفريق أحرز 61 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة في 114 مباراة.