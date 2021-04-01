الميركاتو الصيفي 2021 | طمع رايولا يضع مدافع ميلان ضمن أولويات برشلونة ويوفنتوس

أقترب مدافع ميلان “أليسيو رومانيولي” من مغادرة الفريق، بسبب طمع وكيله مينو رايولا، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات قضاها داخل جدران ملعب سان سيرو.

ووفقًا لصحيفة لاجزيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن برشلونة يوفنتوس مهتمان بضم المدافع الدولي الإيطالي “أليسيو رومانيولي” في الميركاتو الصيفي 2021، بعدما رفض ميلان مطالب تجديد عقده، والتي وضعها وكيله مينو رايولا.

وطالب مينو رايولا فريق ميلان بدفع 6 ملايين يورو في الموسم الواحد لموكله أليسيو رومانيولي أي ضعف راتبه الحالي، من أجل الموافقة على تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2022.

وذكرت الصحيفة أن ميلان ليس على استعداد للموافقة على مطالب تجديد عقد المدافع البالغ من العمر 26 عامًا الذي انضم إلى الروسونيري في صفقة بقيمة 30 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2015.

وسيطلب ميلان قرابة الـ20 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع أليسيو رومانيولي لفريق برشلونة أو يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2021، وفي الوقت نفسه تتطلع إدارة الروسونيري إلى تفعيل بند شراء المدافع المعار إليهم من صفوف تشيلسي “فيكايو توموري” مقابل 28 مليون يورو.