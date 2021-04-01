نتيجة مباراة منتخب انجلترا ومنتخب بولندا “ستونز يصحح هفوته بمساعدة ماجواير”

انتزع منتخب انجلترا فوزًا صعبًا من أمام ضيفه منتخب بولندا بنتيجة (2-1)، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 31-3-2021، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

وسيطر منتخب انجلترا على مجريات المباراة منذ بدايتها سعيًا وراء خطف هدف التقدم فكان له ما أراد، فعند الدقيقة (18)، تحصل رحيم ستيرلينج على ركلة جزاء بعد إعاقة واضحة من مدافع منتخب بولندا، أنبرى لها هاري كين ليتقدم بالنتيجة لصالح الأسود الثلاث.

ووقع المدافع “جون ستونز” في خطأ ساذج كلف منتخب انجلترا هدف التعادل عند الدقيقة (58)، وتأخر مدافع مانشستر سيتي في تمرير الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليستخلصها منه لاعب خط الوسط “جاكوب مودر” قبل أن يسدد بقوة كبيرة في شباك نيك بوب.

وصحح جون ستونز هفوته بصناعة هدف الفوز لمنتخب انجلترا، ففي الدقيقة (85) أعاد ستونز كرة خارجة من الركنية إلى منطقة الجزاء وصلت إلى هاري ماجواير في مواجهة المرمى ليطلق الأخيرة تصويبة صاروخية في شباك منتخب بولندا.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب انجلترا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد منتخب بولندا عند النقطة 4 في المركز الرابع.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب المجر على أندورا بنتيجة (4-1)، ليصل إلى النقطة 7 في المركز الثاني، ويظل أندورا دون نقاط في المركز الخامس.

كما فاز منتخب ألبانيا على منتخب سان مارينو بنتيجة (2-0)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ويظل سان مارينو دون نقاط في المركز الأخير.

ونقل بث مباشر مباراة منتخب انجلترا ومنتخب بولندا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية، وأدار اللقاء الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”.