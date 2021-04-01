حازم إمام: تحت أمر الزمالك ولا أسعى لمنصب..ومتفائل بتأهل الزمالك في دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حازم إمام لاعب الزمالك السابق، عن ثقته في قدرة الفريق الأبيض في الحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز حتى بعد أن يُنهي الأهلي مؤجلاته.

وقال "امام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس : الزمالك متصدر الدوري، وهو أفضل بكثير من الموسم الماضي في نفس المسابقة، رغم مؤجلات الأهلي.

وأضاف: حتى لو أنهى الأهلي مؤجلاته، سيظل الزمالك في الصدارة بالفوز على الأهلي في مباراة القمة المُؤجلة بين الفريقين، وستسير الأمور بشكل طيب.

وعن الموقف المعقد للابيض في دوري الأبطال قال إمام : تابعت مران الفريق الأخير، وشعرت ببهجة لجدية اللاعبين في المران والتعامل مع الموقف الحالي بتركيز كبير.

وأختتم "حازم" حديثه قائلا: متفائل بتأهل الزمالك في دوري الأبطال، لو حققنا الفوز في المباراة المقبلة، ستكون الأمور على ما يرام في الدوري ودوري الأبطال.