شادي محمد عن أزمة قمة السلة: غير مقبول خروج "شيكابالا" من قمة السلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق عن رفضه التام لما حدث من مسئولي النادي حول رفضهم لحضور نجم فريق الكرة بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، لمباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة في صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.

وقال "شادي" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" أن مؤازرة نجوم كرة القدم للألعاب الأخرى أمر جيد يضيف لاتحاد كرة السلة وليس العكس.

وتابع: هناك بعض المباريات في دوري السوبر لكرة السلة، أقيمت هذا الموسم بحضور جماهيري سواء للأهلي أو للزمالك أو للاتحاد السكندري ، فإما أن تقام جميع المباريات بحضور جماهيري أو تقام جميعها بدون الجمهور.