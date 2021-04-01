شكرا لقرائتكم خبر عن أسابيع تفصل وحيد ومتولي ومحمود عن الانتظام بمران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثلاثي محمود وحيد ومحمود متولي ومحمد محمود لاعبي الأهلي في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية خلال 3 أسابيع من الآن بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له الثلاثي تحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء، حيث يشكو وحيد من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، بينما يتأهل متولي ومحمود من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

فيما يعود كريم نيدفيد لاعب الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية فور عودة بعثة الفريق الأحمر من السودان بعد الانتهاء من خوض مباراته ضد المريخ السوداني، بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي وبات مؤهلا للمشاركة في المران الجماعي عقب تعافيه من الرشح في الركبة، وعدم شكواه من أية آلام في المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق بشأن أهمية التركيز في مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ضمن منافست الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث موسيماني عن ضرورة التركيز في اللقاء وعدم الإنشغال بأية أمور خارجة عن الملعب، كما قام المدير الفني بالحديث عن بعض الأمور الفنية في الفريق من أهمها التركيز أمام مرمى المنافس وإستغلال أنصاف الفرص لأن الفريق السودني سيلعب بقوة في لقاء السبت المقبل.