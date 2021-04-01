شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبي: هذه أصعب فترة في تاريخ طنطا.. ولا توجد أي إيرادات للنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، عن حجم المعاناة التي يعاني منها ناديه في الفترة الماضية.

وقال فايز عريبي، في تصريحات تليفزيونية: «هذه أصعب فترة مرت في تاريخ طنطا، الرياضة بتعتمد على المال بنسبة ٩٩%، خاصة في الألعاب الاحترافية».

وأضاف: «نعاني من ضائقة مالية كبيرة وليس لدينا أي موارد مالية، دعم الوزارة لا يكفي..هذه الفترة لا يوجد إيرادات الاعضاء يحجبون عن الذهاب للنادي معظم المطاعم اغلقت، لذلك لا يخوض أي دخل للنادي».

وأشار: «كنت أعاني من بعض الظروف المرضية خلال الخمس اشهر الماضية، وحضرت خلال ال٤٨ ساعة الماضية الذهاب للنادي لحل مشاكل الالعاب الرياضية نحاول الوفاء بالالتزامات المالية للاعبين».