3 ملفات تشعل ألعاب الصالات فى الزمالك

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الجدل داخل ألعاب صالات نادى الزمالك بسبب عدد من الملفات على صعيد قرارات اتحادات كرة اليد والسلة و الطائرة والتى تعتبرها فرق النادى الأبيض ضد مبدا تكافؤ الفرص ، خاصة بعدما نشبت مؤخرا أزمة لقاء قمة السلة التى الغيت بصالة الزمالك و تم احتساب التيجة لصالح الأحمر .

كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2019 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رفضها القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي لم تقم بصالة نادي الزمالك الإثنين، فى ظل احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

ووفقا للموقع الرسمى بنادى الزمالك تطالب اللجنة باعتبار النادي الأهلي هو المتسبب في عدم اتمام المباراة لامتناعه عن خوض المباراة وتطبيق اللائحة عليه واعتبار الزمالك فائزا بنتيجة المباراة.

كما ترفض اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك قرار نقل مباراة للفريق خارج ملعبة بالنادي، وأخيرا ترفض اللجنة الغرامة المالية الموقعة علي النادي دون مبرر، كما أكدت اللجنة انها ستتخذ كافة الخطوات التي تضمن الحفاظ علي حقوق النادي.