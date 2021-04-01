شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات تشعل ألعاب الصالات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الجدل داخل ألعاب صالات نادى الزمالك بسبب عدد من الملفات على صعيد قرارات اتحادات كرة اليد والسلة و الطائرة والتى تعتبرها فرق النادى الأبيض ضد مبدا تكافؤ الفرص ، خاصة بعدما نشبت مؤخرا أزمة لقاء قمة السلة التى الغيت بصالة الزمالك و تم احتساب التيجة لصالح الأحمر .
تأجيل استكمال موسم الكورونا فى اليد
كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2019 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.
احتساب الأهلى فائزا فى دورى السلة بسبب الجماهير
أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رفضها القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي لم تقم بصالة نادي الزمالك الإثنين، فى ظل احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.
ووفقا للموقع الرسمى بنادى الزمالك تطالب اللجنة باعتبار النادي الأهلي هو المتسبب في عدم اتمام المباراة لامتناعه عن خوض المباراة وتطبيق اللائحة عليه واعتبار الزمالك فائزا بنتيجة المباراة.
كما ترفض اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك قرار نقل مباراة للفريق خارج ملعبة بالنادي، وأخيرا ترفض اللجنة الغرامة المالية الموقعة علي النادي دون مبرر، كما أكدت اللجنة انها ستتخذ كافة الخطوات التي تضمن الحفاظ علي حقوق النادي.
وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك، ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.
بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الاحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.
واشترط فريق الأهلى خروج شيكابالا ويوسف أباما، وحازم امام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة بعد خروج الجمهو، وهو ما رفضه اللاعبون، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى.
نقل مباريات القطبين إلى أرض محايدة فى الطائرة
كما أن قرار نقل قمة دورى الطائرة الأخيرة التى شهدت فوز الأهلى على الزمالك من صالة الأبيض إلى صالة المقاولون العرب فى قرار مفاجىء صدم أسرة اللعبة بالنادى الأبيض ، خاصة أن هذا القرار لم يتخذ منذ بداية الموسم ،لا سيما و أن الزمالك كان متصدرا الدورى قبل إقامة هذا اللقاء .