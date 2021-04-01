شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو في مهمة صعبة بالمنصورة والحدود يستضيف المالية بالجولة 19 ببحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهل اليوم الخميس مواجهات الجولة رقم 19 من المجموعة الثالثة "بحري" لدوري القسم الثاني، في الثالثة عصراً حيث يدخل فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي المتصدر الجولة برصيد 39 نقطة بمواجهة صعبة محفوفة بالمخاطر خارج الديار أمام المنصورة التاسع بقيادة بلبل بيومي برصيد 23 نقطة، فلا بديل لفاركو عن الفوز حتى لا يعطي فرصة لحرس الحدود الوصيف بالإنقضاض على الصدارة.

فيما يستضيف حرس الحدود بقيادة محمد حليم نظيره مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي، ويحتل الحدود وصافة المجموعة برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر فاركو، بينما مالية كفر الزيات الحادي عشر برصيد 20 نقطة ، كما يلتقى الأوليمبي بقيادة أحمد ساري الرابع برصيد 30 نقطة نظيره الرجاء بقيادة أبو العنين شحاتة السابع برصيد 23 نقطة ، ويخرج أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس لملاقاة الجزيرة بمطروح بقيادة كرم جابر على ملعب المدينة الشبابية بأبي قير، ويحتل أبوقير المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما الجزيرة الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

كما يحل سبورتنج السكندري الثامن برصيد 23 نقطة، ضيفاً على ألعاب دمنهور بقيادة ياسر عبدالواحد العاشر برصيد 22 نقطة ، بينما يواجه دكرنس بقيادة مجدي طلبة السادس برصيد 26 نقطة نظيره بيلا بقيادة الشحات غنيم قبل الآخير برصيد 13 نقطة ، ويواجه كفر الشيخ بقيادة أحمد عاشور الثاني عشر برصيد 19 نقطة بملعبه مع الأخير بني عبيد برصيد 9 نقاط ويسعى بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد للعودة من جديد لصراع الصدارة بعد الهزيمة من فاركو المتصدر الجولة الماضية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة ويستضيف الحمام بقيادة طارق الصاوي الرابع عشر برصيد 15 نقطة.