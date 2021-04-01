شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤدي إصابة عبد الله جمعة لعودة عبد الشافي لتشكيلة الزمالك الأساسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت فرص محمد عبد الشافي، لقيادة الجبهة اليسري للزمالك، في مباراة مولودية الجزائر، بدوري أبطال أفريقيا في ظل إصابة عبد الله جمعة، وتألق شيفو في التدريبات الأخيرة مع فريقه.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

وحصل عبد الشافي علي إشادة كبيرة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في ظل المجهود البدني الكبير للاعب خلال المران بالأيام الماضية، وارتفاع لياقته البدنية بشكل كبير بخلاف امتلاكه خبرات على الصعيد الأفريقي في المواجهات الهامة والمصيرية.

وأشتكى عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك من الإصابة فور العودة لتدريبات فريقه، بعد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر مع المنتخب الأول في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022، وبعد خضوعه للكشف الطبي تبين إصابته بمزق في العضلة الضامة، ليؤدى برنامج علاجي وتأهيلي.