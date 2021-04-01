شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال عربي يقرب حمدو الهوني من الأهلي الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلاقت كل الطرق التي تقرب الليبي حمدو الهوني نجم وهداف الترجي التونسي من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تدخل رجل أعمال عربي "ليبي" الجنسية، لحسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء بكافة الوسائل.

ورغم المرونة التي أبداها الترجي التونسي في تسهيل الصفقة للأهلي، لكن المقابل المادي هو العائق الوحيد حتى الآن بين الطرفين، رغم تدخل رجل الأعمال الليبي لإتمام انتقال اللاعب لصفوف الأهلي، حيث وعد بالمساهمة المالية في الصفقة، أو في أصعب الظروف تحمل جزء من قيمة الشرط الجزائي للاعب مع الترجي والمقدر بـ2 مليون دولار.

ودخل الأهلي بقوة في صفقة ضم الهوني بهدف دعم الفريق بلاعبين مميزين، ويأتي حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، على راس اهتمامات بطل إفريقيا بعدما تألق بشكل خاص خلال مباريات دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت مصادر أن مجلس الأهلي لم يطلب دعما من رجال أعمال لتمويل الصفقة، لكن الممول الليبي عرض خدماته حبا في الأهلي الذي ينتمى له ويعتبره واحد من الكيانات المشرفة للعرب.

وتوصل إدارة الأهلي لاتفاق مبدئي مع اللاعب الليبي بخصوص الجوانب المالية، على أن تفتح باب التفاوض مع نادي العاصمة التونسية بخصوص قيمة الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف الخليج 365 في الساعات الأخيرة عن وجود صفقة مقايضة أيضا تسهل من إتمام الصفقة، حيث تقتضي بانتقال جونيور أجاي لفريق الدم والذهب خاصة أن ألأهلي يفكر في تسويقه لسببين أولا افساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي وثانيا للاستفادة من قيمة تسويقه ماليان وهو ما يجعل الصفقة التبادلية أهم وأفضل الخياريات المتاحة للطرفين.