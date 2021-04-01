ملف الخليج 365.. كواليس جلسة اعتذار كهربا لموسيماني.. وحقيقة فوجيء كارتيرون بها بعد العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:

بيراميدز: لن نعلق على أزمة المهدي سليمان.. ورمضان والسعيد مستعدان

كاف يعتمد موعد قرعة أمم إفريقيا وتوقيت البطولة

"الخليج 365" يكشف.. كواليس جلسة اعتذار كهربا لموسيماني وزملائه في الأهلي

حازم إمام: الفوز على الأهلي يُحافظ على صدارة الزمالك.. ومتفائل بالتأهل إفريقياً

تصفيات المونديال.. فوز إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.. وسقوط ألمانيا

نجوم الفانتازي.. حازم إمام: أفشة لا يوجد له بديل حاليًا

كارتيرون يتحدث عن.. حقيقة فوجئ بها بعد العودة.. وخطة الاستعانة بالناشئين

الأهلي يصل السودان وسط استقبال جماهيري وحضور السفير

جوارديولا: أجويرو لا يمكن تعويضه.. إنه أسطورة مانشستر سيتي

بعد رحيله عن ألمانيا.. ريال مدريد يُفكر في التعاقد مع لوف

سام مرسي: صلاح رفع شأن اللاعب المصري.. وزملائي انبهروا بالأهلي

"رفع المعدل البدني".. ماذا تغير في الزمالك منذ لقاء الترجي قبل التوقف؟

فرج عامر يطلب من رئيس الزمالك زيارة نادي سموحة

لاعب تونس السابق: شائعة اهتمام الأهلي بالهوني حرب موجهة ضد الترجي

18 يومًا خارج الخدمة.. ما الذي تغير في الأهلي بين مواجهتي فيتا والمريخ؟

وكيل مصطفى محمد ينفي لمصراوي إصابته بكورونا.. ويصرح: شارك في التدريبات

"أنا مستمر".. الخليج 365 يكشف رد موسيماني على "مزحة" رحيله من الأهلي