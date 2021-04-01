بيراميدز: لن نعلق على أزمة المهدي سليمان.. ورمضان والسعيد مستعدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أحمد حسام "ميدو" المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عن استعداد الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد للمشاركة بصورة طبيعية مع فريقهما أمام الرجاء المغربي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المُقبل في المغرب.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال ميدو :"رمضان صبحي يتدرب بصورة طبيعية مع الفريق، وسبقه عبد الله السعيد بعشرة أيام إلى المران، وبالتالي ليس لديهما أي إصابات".

وغاب رمضان صبحي وعبد الله السعيد عن مُعسكر منتخب مصر الأخير الذي شهد ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية بتعادل مع كينيا بهدف لكل فريق وفوز على جزر القمر برباعية نظيفة.

وعن أزمة المهدي سليمان الحارس الثالث لفريق بيراميدز قال ميدو :" نصحته كأخ بالهدوء وعدم الحديث للإعلام، لكنه فعل عكس ذلك، وهو شخص كبير ومسئول عن أفعاله".

وأنهى ميدو :"في النهاية اتخذنا قراراً في إدارة نادي بيراميدز بعدم التعليق على أزمة المهدي سليمان عبر وسائل الإعلام، وسنتخذ قراراً يضمن مصلحة النادي واللاعب معاً".