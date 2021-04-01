"الخليج 365" يكشف.. كواليس جلسة اعتذار كهربا لموسيماني وزملائه في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أنهي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أزمة لاعبه محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق، خلال المران الأخير الذي جري باستاد مختار التتش قبل السفر إلى السودان.

ووصلت البعثة الحمراء إلي السودان استعدادًا لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أن محمود كهربا تقدم اليوم باعتذار لبيتسو موسيماني في حضور الجهاز الفني واللاعبين، وأضاف أن محمود كهربا سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني.

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محمود كهربا قال في جلسة مع الفريق قبل بدء المران: "أعتذر لكم جميعًا.. للجهاز الفني، لبيتسو موسيماني المدير الفني، لكم زملائي اللاعبين ولسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وللنادي الأهلي".

وأضاف أن اللاعب قال أيضًا: "لقد أخطأت في حقكم جميعًا، في حق نفسي، أعدكم بفتح صفحة جديدة وألا يتكرر الأمر مرة ثانية".

وأوضح أن بيتسو موسيماني رد على كلام اللاعب خلال نفس الجلسة: "لقد تقبلنا اعتذارك، ونحن فتحنا صفحة جديدة معك، الفرصة أمامك، أنت لاعب جيد ومهم لنا وسيكون لك دور في الفترة المقبلة شريطة الالتزام التام وأنك عنصر بالفريق".

وعقب تلك الجلسة حرص الفريق والجهاز الفني علي الاحتفاء بعودة كهربا للتدريبات الجماعية بشكل خاص قبل انطلاق المران.

وكان كهربا قد دخل في أزمة شديدة عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت في 28 فبراير الماضي ضمن منافسات مسابقة الدوري، وتم إيقافه شهرًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.