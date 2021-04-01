حازم إمام: الفوز على الأهلي يُحافظ على صدارة الزمالك.. ومتفائل بالتأهل إفريقياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف حازم إمام لاعب الزمالك السابق عن ثقته في قدرة الفريق الأبيض في الحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز حتى بعد أن يُنهي الأهلي مؤجلاته.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال حازم إمام :"الزمالك متصدر الدوري، وهو أفضل بكثير من الموسم الماضي في نفس المسابقة، رغم مؤجلات الأهلي".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري مؤقتاً برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 11 مباراة فقط، ولو فاز بمؤجلاته الثلاث سيتفوق على الأبيض بفارق 3 نقاط.

وأضاف إمام :"حتى لو أنهى الأهلي مؤجلاته، سيظل الزمالك في الصدارة بالفوز على الأهلي في مباراة القمة المُؤجلة بين الفريقين، وستسير الأمور بشكل طيب".

وعن الموقف الصعب في دوري الأبطال قال إمام :"تابعت مران الفريق الأخير، وشعرت ببهجة لجدية اللاعبين في المران والتعامل مع الموقف الحالي بتركيز كبير".

وخسر الزمالك ذهاباً وإياباً أمام الترجي التونسي ليتوقف رصيده عند نقطتين فقط من أربع مباريات، ليصبح خلف المولودية الجزائري بفارق 6 نقاط قبل جولتين.

ويحتاج الزمالك لفوز تاريخي على المولودية في الجزائر الجولة المقبلة ثم الفوز على توينجيت السنغالي في ختام مباريات المجموعة، بشرط أن يخسر المولودية أمام الترجي في المباراة الختامية من أجل تأهل الفريق المصري.

وأنهى إمام :"متفائل بتأهل الزمالك في دوري الأبطال، لو حققنا الفوز في المباراة المقبلة، ستكون الأمور على ما يرام في الدوري ودوري الأبطال".