تصفيات المونديال.. فوز إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.. وسقوط ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قفز المنتخب الإسباني إلى صدارة المجموعة الثانية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إٌقامتها في قطر، بفوزه على ضيفه منتخب كوسوفو 3 / 1، في الجولة الثالثة من التصفيات.

وتقدم منتخب إسبانيا عن طريق داني أولمو في الدقيقة 34/ قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 70 سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو الوحيد، قبل أن يسجل جيرارد مورينو الهدف الثالث للإسبان في الدقيقة 75.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة من ثلاث مباريات خاضها، بفارق نقطة عن منتخب السويد الذي خاض مباراتين.

على الجانب الأخر، يتذيل منتخب كوسوفو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد أن لعب مباراتين وخسرهما.

وفي مباراة أخرى في المجموعة ذاتها تعادل منتخب جورجيا مع مضيفه منتخب اليونان 1 / 1.

وسجل أوتار كاكابادزي لاعب جورجيا هدف اليونان الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76، قبل أن يسجل زميله خفيتشا هدف التعادل للمنتخب الجورجي في الدقيقة 78.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما حصد منتخب جورجيا أول نقطة له في التصفيات ليحتل المركز الرابع قبل الأخير.

إيطاليا والعلامة الكاملة

واصل المنتخب الإيطالي بدايته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بفوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه الليتواني، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل أيرلندا الشمالية مع بلغاريا سلبيا.

وانفرد المنتخب الإيطالي (الآزوري) بصدارة المجموعة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره السويسري الذي حصل على راحة في هذه الجولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ستيفانو سينسي وشيرو إيموبيلي هدفي الفوز لإيطاليا في الدقيقتين 48 و90 من ضربة جزاء.

وتراجع المنتخب الليتواني إلى المركز الخامس الأخير في المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وظل رصيده خاليا من النقاط.

وتعادل منتخبا أيرلندا الشمالية وبلغاريا سلبيا ليحصد كل منهما النقطة الأولى له في التصفيات ، وتقاسم الفريقان المركز الثالث في المجموعة.

سقوط ألمانيا

فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2 / 1 على مضيفه منتخب ألمانيا اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، التي شهدت أيضا فوز أرمينيا 3 / 2 على ضيفتها رومانيا، وأيسلندا على مضيفتها ليشتنشتاين 4 / 1.

وانفرد منتخب أرمينيا بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي مقدنيا الشمالية وألمانيا، فيما احتلت رومانيا المركز الرابع بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب أيسلندا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.

وظهر منتخب ألمانيا بشكل باهت للغاية، وبدا نجومه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى منتخب الماكينات خسارة مستحقة.

وبادرت مقدونيا الشمالية بالتسجيل عن طريق جوران بانديف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إيلكاي جوندوجان أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وبينما حاول المنتخب الألماني تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، باغت منتخب مقدونيا الجميع بتسجيله الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 84.

جريزمان يسجل

قاد أنطوان جريزمان منتخب فرنسا للفوز على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وسجل جريزمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب فرنسا، حامل لقب كأس العالم في النسخة الماضية بروسيا 2018، إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة عند نقطة واحدة في المركز الرابع قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، سقط المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثاني في الترتيب، في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه منتخب كازاخستان .

وتقدم المنتخب الأوكراني عن طريق رومان ياريمتشوك في الدقيقة 20، قبل أن يسجل سيريكزان موزيكوف هدف التعادل لكازاخستان في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، فيما حصد منتخب كازاخستان النقطة الأولى في مشواره بالتصفيات، ويحتل المركز الخامس والأخير في الترتيب.

انجلترا تفلت من كمين بولندا

أفلت المنتخب الإنجليزي من كمين ضيفه البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم وانتزع فوزا ثمينا ومتأخرا 2 / 1 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.

وشهدت نفس المجموعة اليوم أيضا فوز المنتخب المجري على مضيفه منتخب أندورا 4 / 1 ومنتخب ألبانيا على مضيفه منتخب سان مارينو 2 / صفر.

على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن ، كان المنتخب الإنجليزي في طريقه لإهدار أول نقطتين في التصفيات ولكنه أفلت بالفوز الثمين من خلال هدف في الوقت القاتل من المباراة.

وأهدر المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) فرصة حسم المباراة مبكرا بعدما فشل في استغلال تفوقه في الشوط الأول لتسجيل أكثر من هدف واكتفى بهدف وحيد سجله هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 19 .

وبدا أن المنتخب الإنجليزي دفع الثمن غاليا في الشوط الثاني بعدما استغل المنتخب البولندي خطأ فادحا من المدافع جون ستونز وسجل هدف التعادل بتوقيع جاكوب مودير في الدقيقة 58 ليكون الهدف الأول في شباك المنتخب الإنجليزي في ثلاث مباريات خاضها الفريق بالتصفيات الحالية حتى الآن.

ولكن المنتخب الإنجليزي انتزع الفوز الثمين بهدف سجله هاري ماجواير في الدقيقة 85 ليحافظ للفريق على العلامة الكاملة في الجولات الثلاثة الأولى من التصفيات.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى تسع تقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد المنتخب البولندي عند أربع نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع في المجموعة.

وواصل المنتخب المجري مطاردته للمنتخب الإنجليزي في المجموعة من خلال الفوز الكبير على مضيفه منتخب أندورا بأربعة أهداف سجلها أتيلا فيولا ودانيال جازداج ولازلو كلينهيسلر ولويك نيجو في الدقائق 45 و51 و58 و90 مقابل هدف سجله مارك بوجول من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني ، وظل منتخب أندورا بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.

وتقدم المنتخب الألباني إلى المركز الثالث في المجموعة بفوزه الثمين على مضيفه منتخب سان مارينو بهدفين نظيفين سجلهما ري ماناج وفريدريك فيسيلي في الدقيقتين 63 و85 .

ورفع المنتخب الألباني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث فيما ظل منتخب سان مارينو بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.