شكرا لقرائتكم خبر عن «لايبزيج»: «البايرن» لن يتأثر بغياب «ليفاندوفسكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادى لايبزج أنه لا يتوقع أن يبدو بايرن ميونخ أضعف بكثير فى حالة غياب نجم هجومه البولندى روبرت ليفاندوفسكى عن المباراة المقررة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى المرحلة السابعة والعشرين من الدورى الألمانى لكرة القدم (بوندزليجا).

وقبل المباراة المرتقبة بين الفريقين على ملعب لايبزج، يحتل بايرن ميونخ الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثانى. وقال ماركوس كرويشه، مدير الكرة بنادى لايبزج، فى تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «بايرن سيدفع بفريق تنافسى حتى فى حالة غياب ليفاندوفسكى».

وتعرض ليفاندوفسكى، متصدر قائمة هدافى البوندزليجا برصيد 35 هدفا، لإصابة فى أربطة الركبة خلال مشاركته مع المنتخب البولندى فى المباراة أمام أندورا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة فى قطر. ويتوقع أن يغيب ليفاندوفسكى لفترة تتراوح ما بين خمسة وعشرة أيام، وهو ما يرجح غيابه عن المباراة أمام لايبزج. ومن المقرر أن يخضع ليفاندوفسكى للمزيد من الفحوص الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة فى ميونخ. ويتطلع بايرن ميونخ إلى تحقيق الفوز فى مواجهة أقرب منافسيه لايبزج، ليتقدم خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب البوندزليجا للموسم التاسع على التوالى.