شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعد لإنهاء أولى صفقات «الميركاتو الصيفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، عن آخر التطورات بشأن صفقة انتقال إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتى، إلى برشلونة فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وينتهى عقد جارسيا فى ملعب الاتحاد بانتهاء الموسم الجارى، وسط إصرار شديد من برشلونة على إعادته إلى كامب نو، بعدما رحل عام 2017.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة قد يُنهى الصفقة بشكل رسمى خلال هذا الأسبوع بناء على طلب الهولندى كومان، المدير الفنى للفريق الكتالونى.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات دخلت فى مراحلها الأخيرة، وأن جارسيا سيوقع لمدة 5 مواسم، كما تم الاتفاق معه على راتبه، ويتبقى فقط بعض التفاصيل حول العمولات التى سيحصل عليها ممثلوه.

وكان برشلونة يرغب فى ضم جارسيا الصيف الماضى، إلا أن مانشستر سيتى تمسك بخدماته على أمل إقناعه بتوقيع عقدٍ جديد، لكن مع تألق الثلاثى جون ستونز وروبن دياز وإيمريك لابورت، تراجعت فرص جارسيا فى المشاركة، وبات رحيله أمرًا لا جدال حوله.

على جانب آخر، أكد تقرير صحفى إسبانى أن قناعة المدير الفنى لبرشلونة رونالد كومان تضع إدارة النادى الكتالونى فى ورطة.

ويواجه برشلونة صعوبة فى تحديد مصير ماتيوس فيرنانديز الذى انضم للنادى فى الصيف الماضى، قادمًا من بالميراس.

وانضم فرنانديز لبرشلونة، قادمًا من بالميراس، مقابل 7 ملايين يورو فى يناير 2020.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فيرنانديز بعيد تمامًا عن خطط رونالد كومان فى الموسم الجارى، فقد شارك لمدة 17 دقيقة فقط فى مباراة واحدة أمام دينامو كييف فى دورى أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن كومان لا ينوى الاعتماد على فيرنانديز فى الموسم المقبل أيضًا، بسبب عدم قناعته بمستواه، وهو ما يجبر إدارة النادى على محاولة التخلص منه.

وأوضحت الصحيفة أن مشكلة فيرنانديز تكمن فى امتلاكه عقدا ممتدا حتى 2025، وبالتالى سيكون التفكير أكثر فى إعارته، على أمل التألق مستقبلًا، والعودة للفريق بشكل أفضل. ومع ذلك، سيواجه برشلونة مشكلة أكبر وهى صعوبة إيجاد عروض لاستعارة فرنانديز، خاصة أنه لم يشارك مع الفريق.