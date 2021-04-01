شكرا لقرائتكم خبر عن 23 هدفا × 4 مباريات.. حسام حسن راض عن لاعبي الاتحاد السكندري في فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة المزاجية للعميد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري في فترة التوقف الدولي، بعدما قدم لاعبوه مستوى مميز للغاية في اللقاءات التي خاضها الفريق في الأيام العشر الأخيرة والتي خاض خلالها الفرق 4 مباريات ودية وشهدت تسجيل الفريق السكندري لـ23 هدفا.

واستهل الفريق السكندري مبارياته الودية في فترة التوقف بالفوز على فريق الشباب بالنادي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على ماريا أحد أندية الدرجة الرابعة بعشرة أهداف دون رد، ثم العودة للفوز على مركز شباب النصر بثلاثية دون رد، واختتم ودياته بمهرجان أهداف جديد على فريق بلقاس بثمانية أهداف دون رد، ليكون عدد أهداف زعيم الثغر في ودياته 23 هدفا مما طمأن الجهاز الفني على مستوى لاعبيه.

ووجه حسام حسن الشكر للاعبيه بعد المستويات الكبيرة التي قدموها، خاصة خط الدفاع الذي تميز وسجل في جميع اللقاءات التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف، كما وجه الشكر للثنائي داميون لوي وروماريو ويلياميز بشكل خاص بسبب مستواهما الثابت مع الفريق منذ بداية الموسم.

ويستعد حسام حسن لمواجهة المقاولون العرب بالدوري في الخامس من أبريل المقبل ضمن الجولة السابعة عشر للدوري، والتي يسعى من خلال الفريق لتعزيز موقعه بالمربع الذهبي مع كبار المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.