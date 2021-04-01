شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رفض موسيمانى لعودة أحمد ياسر ريان لصفوف الأهلي الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى حقيقة رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى نادى سيراميكا في الموسم المقبل.

وشهد الموسم الحالى مشاركة أحمد ياسر ريان مع فريقه سيراميكا فى 11 مباراة بالدورى، بخلاف مشاركته مع الفريق الأحمر قبل الإعارة فى مباراتين بالبطولة المحلية، ومثلها فى دورى الأبطال، ومباراة بكأس مصر، ووصل رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني للنادى الأهلى يرحب بأى عرض أوروبى لأحمد ياسر ريان والرحيل عن الأهلى بشكل نهائي للاحتراف، مفضلا خوة الاحتراف عن العودة مرة أخرى للفريق الذى يمتلك أكثر من لاعب في نفس المركز مثل والتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، بالإضافة إلى المهاجم الأجنبي الذى طلب موسيمانى التعاقد معه في الموسم المقبل.

ولم يحسم الأهلى مصير أحمد ياسر ريان من العودة للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء الإعارة رغم مطالبة الكثيرين بعودة اللاعب في ظل تألقه اللافت للنظر مع سيراميكا.

وشهدت الفترة الماضية أنباء عن تلقى أحمد ياسر ريان عرضاً من الدورى التركى، لكن الأهلى أعلن على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات أن النادى لم يتلق عرضاً رسمياً من تركيا أو غيرها لشراء المهاجم الصاعد.