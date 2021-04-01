شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: هناك هجوم غير مبرر على جهاز المنتخب.. وموضوع الننى مش قصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى والمنتخب الأسبق، أن هناك ضغطا غير عادى يتعرض له المنتخب فى الفترة الحالية سواء بالحديث عن راتب الجهاز الفنى، أو عدم مشاركة الننى فى مباراة كينيا.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورت: "إن هناك تربصا وهجوما غير مبرر على الجهاز الفتى للمنتخب، بسبب الحديث عن الراتب، فهناك مدربون أجانب يقومون بتدريب الفرق ويحصلون على رواتب".

وعن عدم مشاركة الننى فى مباراة كينيا، قال: "أمر عادى ولا يحتاج هذه الضجة.. موضوع الننى مش قصة".

وقال وليد صلاح الدين إن الأهلى قدم المطلوب أمام فيتا كلوب، بينما الزمالك موقفه صعب قائلا: "الأهلى ريح نفسه والزمالك عنده مشكلة رغم إنه قدم أداء ممتاز فى بداية لقاء الترجى التونسى".

وأضاف نجم القلعة الحمراء السابق إنه لا بد من محاسبة لاعبى الزمالك الموسم الماضى لتراجعهم فى الدورى مقارنة بالأهلى.