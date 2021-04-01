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كرم كردي يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة.. ويؤكد: أبوريدة الأنسب لرئاسة الجبلاية

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى الدكتور كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو الأنسب لتولي رئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.

وقال كرم كردي، في تصريحات تليفزيونية: «هاني أبوريدة، هو الأنسب والأفضل لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، نظرًا لخبراته الكبيرة في هذا المنصب».

وأضاف: «قررت الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية»، مضيفًا: «بالتأكيد أتمنى التواجد مع هاني أبوريدة، ولكن يجب أن يتم توزيع العمل والملفات، حتى لا يحدث أي خلافات».

وواصل: «يجب أن يتم تطوير قطاع الناشئين والاهتمام بالبراعم والاكاديميات، بالاضافة إلى الاهتمام بالأندية الشعبية».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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