شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: أتمنى ألا يردد الزمالك نغمة «الاضطهاد والمؤامرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، عن أبرز أزمات الزمالك من وجهة نظره.

وقال حسن في تصريحات متلفزة: «أتمنى أن تكف منظومة الزمالك عن ترديد نغمة المظلومية والاضطهاد والمؤامرة بشكل مستر مع كل اخفاق أو تعثر».

وأكمل: «الزمالك دائما يتحجج بحجة فارغة وهي المظلومية واتمنى ان يتغير هذا الامر ةتنتهي هذه النغمة يوما ما».

وأتم تصريحاته: «فوجئت باهتزاز مستوى لاعبي الزمالك في المباريات الاخيرة».