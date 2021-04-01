شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: أتمنى ألا يردد الزمالك نغمة «الاضطهاد والمؤامرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، عن أبرز أزمات الزمالك من وجهة نظره.
وقال حسن في تصريحات متلفزة: «أتمنى أن تكف منظومة الزمالك عن ترديد نغمة المظلومية والاضطهاد والمؤامرة بشكل مستر مع كل اخفاق أو تعثر».
وأكمل: «الزمالك دائما يتحجج بحجة فارغة وهي المظلومية واتمنى ان يتغير هذا الامر ةتنتهي هذه النغمة يوما ما».
وأتم تصريحاته: «فوجئت باهتزاز مستوى لاعبي الزمالك في المباريات الاخيرة».
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