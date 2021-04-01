شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: أنتوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. وهاني أبوريدة «اتظلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه ينوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية: «أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، ولكن اللائحة الخاصة بالجبلاية هي التي ستحسم أمر ترشحي».

وأضاف: «يشرفني التواجد في اتحاد الكرة مع المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وواصل: «هاني ابوريدة انظلم ومخدش حقه، بذل مجهود كبير في الدورة الماضية، وعمل في ظروف صعبة للغاية، ونجح في قيادة المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وتنظيم بطولة كأس الامم الافريقية ٢٠١٩».