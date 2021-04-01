شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك السابق: كاميرات المراقبة لم تثبت وجود ابن شقيقتي في مباراة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مصطفى عبدالخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على ضبط عدد من جماهير نادي الزمالك من بينهم ابن شقيقته خلال مباراة مع الأهلي في كرة السلة.

وأوضح عبدالخالق في تصريحات تليفزيونية أن كاميرات المراقبة بنادي الزمالك لم تثبت وجود نجل شقيقتي في أحداث مباراة السلة.

وناشد المسؤولين التدخل للإفراج عن الأولاد في المرحلة الإعدادية وليس لهم ذنب في أحداث مباراة السلة والنظر بعين الرأفة والرحمة.