شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي الترسانة: الأندية الجماهيرية ضحية أندية الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، إن أندية الشركات هي التي أصبحت تسيطر على الكرة المصرية في الفترة الحالية.

وقال طارق السعيد، في تصريحات تليفزيونية: «اندية الشركات أصبحت هي التي تسيطر على الكرة المصرية في مختلف الدرجات».

وأضاف: «أندية الشركات، لديها قدرك كبيرة على دفع رواتب كبيرة للاعبين لا نستطيع مجارتهم، في مجموعة القاهرة هناك أكثر من نادي يصرفون أكثر من الترسانة على رأسهم بتروجت وزد إف سي والداخلية».