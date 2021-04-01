شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي يرحب برحيل موسيماني لتدريب جنوب أفريقيا ولكن بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مسئوولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، برحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، بشرط تلقى القلعة الحمراء خطابا رسيما لتدريب منتخب جنوب أفريقيا الملقب بالأولاد.

يأتي ذلك بعد أن ودع جنوب أفريقيا التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

كان موسيماني تلقى عرضا شفهيا من جانب مسئوولي اتحاد جنوب أفريقيا للعودة مرة أخرى لتدريب منتخب الأولاد بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

كانت تقارير صحفية إنجليزية رشحت تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لتدريب منتخب بلاده.

صحيفة 4 – 4 – 2 الإنجليزية قالت إن موسيماني هو الأنسب لتدريب منتخب جنوب أفريقيا الأول عقب إخفاق «البافانا بافانا» في تصفيات أمم أفريقيا وعدم بلوغه للنهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة رحيل موسيماني عن تدريب الأهلي، معللةً ذلك بالملايين التي يحصل عليها والراتب الضخم الذي يتقاضاه.

كان موسيماني قد تولى تدريب الأهلي في أكتوبر من العام الماضي وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم حصد برونزية كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

وكان المنتخب السوداني قد نجح في انتزاع بطاقة الترشح الثانية من مجموعة جنوب أفريقيا بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في الجولة الختامية لتصفيات أمم أفريقيا.